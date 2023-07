Reproduçao TV Globo Tony Ramos como Antônio La Selva em "Terra e Paixão"

Criada e escrita por Walcyr Carrasco, “Terra e Paixão” entregará uma grande reviravolta no capítulo que será exibido hoje (26). Trata-se da prisão de Antônio La Selva, vilão defendido por Tony Ramos, que será detido por uma artimanha feita por Gentil (Flávio Bauraqui).



Isso porque o personagem assumido por Flávio Bauraqui não apenas colocará drogas no caminhão do patriarca La Selva , como também o denunciará para a polícia. Ao receberem a denúncia, os policiais irão à mansão do vilão para o prenderem pela acusação de tráfico de drogas.



O fazendeiro perceberá uma movimentação estranha nos arredores e indagará a esposa, Irene, vilã interpretada por Gloria Pires. “Irene, você organizou uma festa ou um baile? Estou ouvindo carros por todos os lados”, dirá Antônio. Irene responderá que “Também não entendo. O número de convidados está completo”.



Após o diálogo com a companheira, o vilão ainda afirmará: “Faço questão de abrir e mandar seja lá quem for para o raio que o parta. Isso é jeito de chegar na minha casa?”. Nesse momento, La Selva será surpreendido pelos policiais, que o algemarão na frente da família e de todos os convidados do jantar.

