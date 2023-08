Reprodução Instagram - 23.08.2023 Fim de 'Vai na Fé': antes e depois de Sheron Menezzes

Consagrada como um dos maiores sucessos da faixa das sete, “Vai na Fé” foi protagonizada por Sheron Menezzes na pele da batalhadora Sol. Na última terça-feira (22), a atriz se despediu da personagem e mudou o visual, voltando para as madeixas naturais.



Isso porque, para interpretar a mocinha no folhetim escrito por Rosane Svartman , a atriz precisou passar por uma caracterização, que contou não apenas com a mudança da tonalidade dos fios - que foram iluminados -, mas também com a utilização de um mega-hair, com o intuito de aumentar o comprimento.



Ao decorrer da novela, que foi exibida de janeiro até agosto deste ano, os cabelos da personagem se mantiveram os mesmos, com exceções para determinados penteados em sequências narrativas específicas, como ocorreu no capítulo final , no qual a protagonista se casou com Ben, galã defendido por Samuel de Assis.



Com o fim do trabalho na Rede Globo, Sheron retornou ao comprimento e tom original dos fios. “A nova antiga eu… I’m back babe… Te gusta?”, escreveu ela na legenda da publicação que compartilha a mudança de visual que fez após o fim de “Vai na Fé” .

