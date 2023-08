Reprodução TV Globo - 23.08.2023 Gustavo Corasini no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Convidado do “Encontro com Patrícia Poeta” desta quarta-feira (23), o ator mirim Gustavo Corasini , de 13 anos, relembrou o grave acidente que sofreu há um ano atrás, falou do retorno aos trabalhos artísticos e detalhou o processo de recuperação que vivenciou.



“Estava com muita saudades! Foi muito bom essa volta, gostei muito de gravar ‘A Era dos Humanos’. Para mim, foi como se fosse uma vontade de melhorar para poder gravar, porque, antes do acidente, eu já tinha sido aprovado para esse projeto e, quando eu sofri o acidente, a produção resolveu me esperar”, contou.



O artista pontuou que, nas gravações, ele ainda não estava “100%” recuperado, mas que conseguiu atuar. Gustavo ainda declarou que, em uma das cenas da série “A Era dos Humanos”, contou com a ajuda da mãe, que o carregou nas costas, porque ele ainda não conseguia andar sozinho.



Fernanda Corasini, mãe do ator mirim, também esteve na atração matinal da Rede Globo e comentou que o “renascimento” do filho “é hoje”. “Eu comemoro a vida dele hoje! Foi a oportunidade que Deus me deu de ter o meu filho de novo”, agradeceu ela.



“Eu acho que a fé é o que nos move. Eu sou uma mulher de muita fé, eu creio muito em Deus. Deus me manteve firme, por mim, por ele e por todos ao meu redor. A mãe é sempre aquela fortaleza, está destruída por dentro, mas tem que estar forte por fora”, afirmou Fernanda.



Relembre o acidente

Gustavo Corasini, que tinha 12 anos à época, e Eduardo, amigo do ator, foram atropelados em agosto de 2022, em São Paulo. A motorista, que era vizinha das vítimas, dava marcha-ré quando os adolescentes foram atingidos. Eduardo, infelizmente, não resistiu ao atropelamento e morreu.



Já Corasini teve diversos ferimentos. Ele quebrou o braço e a perna, além de ter fraturado a bacia. Por isso, o ator mirim precisou fazer sessões de fisioterapias intensivas, com o intuito de recuperar a mobilidade das partes machucadas no acidente.



Gustavo ganhou reconhecimento nacional após interpretar a fase jovem do personagem Tadeu - que, na fase adulta, foi assumido por José Loreto - no remake de “Pantanal” (2022), adaptado por Bruno Luperi.



No entanto, ainda que seja conhecido pela trajetória em “Pantanal”, o ator mirim fez trabalhos em outra emissora e também no streaming. Na Record, ele integrou o elenco da trama bíblica “Gênesis”. No streaming, Corasini participou do seriado “O Escolhido”, da Netflix.

