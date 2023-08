Reprodução Instagram - 15.08.2023 Larissa Manoela em "Tá Escrito"

Nesta quarta-feira (16), a atriz Larissa Manoela , de 22 anos, divulgou, no Instagram, o trailer do novo filme que protagoniza nos cinemas nacionais. Trata-se de “Tá Escrito”, comédia romântica produzida pela Paris Filmes e com estreia prevista para o dia 2 de novembro.



Larissa Manoela interpretará Alice, a protagonista da obra. A personagem ganhará um livro mágico e tudo o que escrever nele se tornará realidade. A princípio, ela aproveitará a magia do artefato para conseguir conquistar o que sempre sonhou, mas, aos poucos, lidará com mudanças que não esperava.



Isso porque, além de conseguir escrever o que acontecerá com si mesma, quando usar o livro mágico e astrológico, Alice também influenciará o futuro de todas as pessoas que a cercam. “Eu tenho superpoderes! Não sei mais o que fazer”, diz a personagem no trailer.



O elenco é formado também pelos atores Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia, Kevin Vechiatto, Thuany Parente, Vittoria Tosi, Hamilton Dias, Richard Abelha e Emira Sophia. Dirigido por Matheus Souza, a produção do longa foi feita pela Paris Filmes.



Assista o trailer abaixo: