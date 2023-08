Reprodução Instagram - 23.08.2023 William Bonner e Sheron Menezzes

Vista recentemente como a protagonista Sol, da novela “Vai na Fé” , escrita por Rosane Svartman, Sheron Menezzes compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (22), um vídeo no qual William Bonner, jornalista que apresenta o “Jornal Nacional”, pede uma foto para ela.



“Olha só o fã que me parou para uma selfie. Vocês conhecem esse ‘tiotiete’? Estou ou não estou me achando?”, escreveu Menezzes na legenda do vídeo em que ela e Bonner se encontram nos corredores da emissora Globo.



“Adivinha quem pediu para tirar uma selfie comigo? Eu venci na vida! Gente, eu não estou acreditando”, disse Sheron aos risos. “Eu quero tirar uma selfie com ela. Sou fã dela”, respondeu William Bonner , já com o celular na mão para fazer a foto com a artista.



Na última segunda (21), o jornalista havia compartilhado uma foto com Sheron Menezzes no Instagram. “Tem segundas e tem segundas. Nessa, o tiotiete encontrou a Sheron Menezzes, que vai estar no ‘Papo de Segunda’ , no GNT”, escreveu Bonner.

Assista ao vídeo do encontro:





Confira a foto publicada por William Bonner: