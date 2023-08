Entrada tardia de personagem

A prova da correria com a trama de Sol será com o novo drama que a protagonista sofrerá com Mauro Vieira (Angelo Paes Leme). Como um empresário abusador profissional, o novo vilão atormentará a mocinha. A reviravolta é ótima, mas com o prazo de validade vencido. Estamos no fim da obra.