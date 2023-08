Reprodução Instagram - 22.08.2023 Sheron Menezzes e Saulo Bernard

Convidada do programa “Papo de Segunda”, exibido na última segunda-feira (21) no canal GNT, a atriz Sheron Menezzes avaliou a relação de 11 anos que construiu com Saulo Bernard. A atração ainda contou com a presença de João Vicente de Castro, João Bosco e Konrad Dantas.



“Em casamento, a gente não é uma dupla vencedora sempre. Nenhum casamento. Nós temos altos e baixos. O que vence é a vontade de continuar. Querer passar, dar dois passos para trás, saber ouvir”, refletiu ela.



A artista ainda pontuou que a dinâmica conjunta entre ela e o companheiro é muito boa, mesmo em meios às diferenças. “Meu marido e eu somos uma ótima dupla, ótimos pais em conjunto. Ele me completa. Somos completamente diferentes e, ao mesmo tempo, nos entendemos nesse lugar de diferenças”, analisou.



Sheron e o modelo Saulo Bernard se casaram no civil em 2022, porém já estavam juntos há 10 anos antes de oficializarem o casamento. Benjamin, de 5 anos, é o primeiro filho fruto do relacionamento do casal.



O último trabalho de Sheron Menezzes na TV foi a novela “Vai na Fé” . Criada e escrita por Rosane Svartman, a trama girava ao redor da personagem Sol, assumida por Sheron. Na trama, a mocinha lutava para sustentar a família, conquistar o sonho de ser cantora e enfrentar os traumas do passado.

