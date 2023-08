Reprodução William Bonner atinge marca histórica no Jornal Nacional; veja

Nesta sexta-feira (18), o apresentador William Bonner está completando 10 mil dias na bancada do Jornal Nacional, o principal na grade da TV Globo. Através do Instagram, o jornalista relembrou a estreia dele no programa, em abril de 1986. A marca equivale a 27 anos.

"Hoje chega ao fim essa contagem de 10 mil. É porque nesta sexta-feira eu estou completando exatamente 10 mil dias desde que eu estreei no Jornal Nacional. Não são 10 mil edições do Jornal Nacional, não são 10 mil boas noites, são 10 mil dias corridos, desde o início de abril de 1996, em que eu vim trabalhar no Jornal Nacional como apresentador", comentou o jornalista.

William Bonner só se tornou editor chefe do Jornal Nacional três anos depois da estreia dele atrás da bancada.

"Você pode se perguntar, qual é a importância disso? Nenhuma, quer dizer, eu não sei, talvez você saiba o que você estava fazendo 10 mil dias atrás, eu sei, eu estava aqui na Globo nervoso à beça para estrear na bancada do Jornal Nacional, que está ali atrás, hoje ela funciona ali atrás, então eu estou muito orgulhoso desse número. Muito contente que ele tenha chegado e também muito feliz de poder compartilhar com vocês e poder agradecer aqui o carinho, a confiança desses dias, todos esses 10 mil dias", agradeceu.