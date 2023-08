Reprodução Instagram - 23.08.2023 Rico Melquiades e Dayanne Bezerra

Após se desentenderem no “São João da Vila” , festa promovida por Carlinhos Maia em junho deste ano, Rico Melquiades, influenciador e campeão de “A Fazenda 13”, e Dayanne Bezerra, influenciadora e advogada, protagonizaram mais uma polêmica nas redes sociais, na última terça-feira (22).



Isso porque, após ser noticiado que Rico teria terminado com o namorado, Matheus Freire , a irmã de Deolane Bezerra se manifestou através do Twitter e internautas levantaram a especulação de que seria uma indireta ao influenciador. “Eu tentei avisar! Acabou o namoro, mas o processo continua”, escreveu ela.



Rico usou os stories do Instagram para responder a suposta indireta da advogada. “A Dayanne vive me cutucando. Qualquer oportunidade que ela tem, ela sempre vai lá me cutucar, me alfinetar. Eu não vim arrumar treta com ninguém, mas estou cansado de estar sendo macetado. Não estou com medo e não estou acuado”, disse Rico.



No que diz respeito ao processo, que ocorre após as discussões e agressões no “São João da Vila”, o campeão de “A Fazenda 13” afirmou: “Dayanne, me esquece! O processo vem para ambos. E eu garanto e vou mostrar para você que quem vai mexer no bolso para pagar esse processo vai ser você”.



“Você [Dayanne] vai ter que provar todas as mentiras que você levantou contra mim. Você me prejudicou, perdi dinheiro, fui afastado do meu trabalho por conta das suas mentiras. Entendeu? E o processo vai vir para ambos. Esqueça que eu existo. Me mire, mas me erre”, declarou Rico.

Leia o tweet de Dayanne Bezerra:

Eu tentei avisar!



Acabou o namoro, mas o processo continua! 😂😂😂😂 — Dayanne ⚖️🧊 (@DraDayBezerra) August 22, 2023





Veja o pronunciamento de Rico Melquiades:





