Reprodução Instagram - 26.07.2023 Clara compartilhou a mudança na última terça-feira (25)

Consolidada como uma das personagens de maior sucesso da novela “Vai na Fé” , Clara Moneke, que vivencia Kate na trama de Rosane Svartman, compartilhou com os seguidores, na última terça-feira (25), a mudança que fez nos fios após o fim das gravações do folhetim.



“Me despedindo da Kate e pensando em tudo o que aconteceu. Nunca seria capaz de descrever em palavras tudo o que foi viver essa jornada e passei a semana pensando sobre isso”, iniciou a artista.



Moneke celebrou o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado ontem (25), e ainda agradeceu aos fãs. “Tudo o que eu fiz foi pensando em vocês. Em poder mostrar a nossa beleza, nossos jeitos, nossa realidade. Se eu pude levar felicidade, confiança e esperança para o coração de vocês, meu trabalho foi feito”, acrescentou ela.



Embora as gravações com todo o elenco já tenham sido encerradas , a novela “Vai na Fé” terminará somente no dia 11 de agosto, sendo substituída por “Fuzuê” , de Gustavo Reiz. A nova narrativa será protagonizada por Giovana Cordeiro, que viverá Luna, uma jovem que investiga o paradeiro da mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu.



