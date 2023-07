Reprodução/Instagram Greta Gerwig

O live-action “Barbie” já arrecadou mais de 337 milhões de dólares mundialmente, bons resultados para uma renovação. No entanto, de acordo com Greta Gerwig, que foi a diretora do filme, a continuação da obra não acontecerá, mesmo com tamanho sucesso nas bilheterias em menos de uma semana de exibição.



Em entrevista ao jornal estadunidense The New York Times, Greta negou os planejamentos para uma suposta sequência do filme focado na boneca mais famosa do mundo. “Até o momento, isso é tudo o que tenho para oferecer”, iniciou a diretora .



“Eu me sinto assim no final de todo filme, sinto que nunca vou ter uma nova ideia e que tudo o que eu gostaria ter realizado, eu fiz. Eu não quero estragar o sonho de ninguém. Mas, para mim, no momento, eu estou fora”, destacou.



O longa-metragem “Barbie” é ambientado com uma das versões da boneca , interpretada por Margot Robbie , sendo expulsa de “Barbieland” - cidade fictícia das bonecas - por não ser considerada perfeita. Ela parte para o mundo real acompanhada de Ken (Ryan Gosling) e enfrenta diversas aventuras e jornadas de autodescoberta.

