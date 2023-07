Reprodução Instagram - 26.07.2023 Lázaro Ramos comemora primeiro dia de gravação da novela 'Elas por Elas'

Nesta quarta-feira (26), o ator Lázaro Ramos, de 44 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram o primeiro dia de gravação dele na novela das seis. Trata-se de “Elas por Elas” , adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson da obra homônima de Cassiano Gabus Mendes (1929 - 1993).



Na trama, caberá a Lázaro dar vida a um dos personagens mais famosos da narrativa original Mário Fofoca. No folhetim de 1982, o papel foi defendido pelo ator Luis Gustavo (1934-2021) e se tornou um ícone da teledramaturgia nacional. A data de estreia da releitura contemporânea não foi divulgada, mas é esperado que chegue em setembro.



Além dele, as sete protagonistas já foram escaladas: Lara (Deborah Secco), Adriana (Thalita Carauta), Helena (Isabel Teixeira), Thais (Késia Estácio), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi) e Carol (Karine Telles). A união entre as sete amigas acontecerá em um curso de inglês quando jovens. Após uma passagem temporal, elas se reencontrarão 25 anos depois.



“Partiu para o primeiro dia de gravações de ‘Elas por Elas’. Hoje nasce nosso Mário Fofoca. Me desejem sorte aí, meus amores”, escreveu Lázaro na legenda que acompanha as fotos dele com o roteiro da narrativa que terá direção de Amora Mautner.



Confira a publicação na íntegra: