Silvero Pereira e Giovanna Grigio estão no elenco

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, anunciou a produção de um novo longa-metragem nacional e de uma série documental nesta terça-feira (25). Ambas as obras serão baseadas no caso do Maníaco do Parque, que foi um dos seriais killers mais perigosos do Brasil.



A estreia ainda não teve a data oficial divulgada, mas é esperado que os produtos cheguem ao streaming já no próximo ano, em 2024. O filme ficcional será estrelado pelo ator Silvero Pereira, que vivenciará Francisco de Assis Pereira. Trata-se da versão fictícia do homem responsável pelo estupro e morte de mulheres no Parque do Estado, Zona Sul de São Paulo.



A atriz Giovanna Grigio - que protagoniza o filme “Perdida”, em cartaz nos cinemas brasileiros - também integrará o elenco da nova obra do Prime Video. Caberá a ela dar vida à personagem Elena, uma jornalista recém-formada que será a responsável por investigar os crimes do assassino.



A direção do filme fica a cargo de Mauricio Eça, que recentemente trabalhou no longa-metragem “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”. O diretor foi responsável também por outras obras ficcionais pautadas em crimes reais. “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, por exemplo, tiveram direção de Eça e foram construídos com base no caso de Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos.

