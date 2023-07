Reprodução/Globo - 18.07.2023 Edson Celulari e Marina Ruy Barbosa em 'Fuzuê'





"Fuzuê" estreia em agosto na Globo e ganhou as primeiras prévias nesta segunda-feira (19), durante os intervalos de "Vai na Fé". A nova novela das sete é escrita por Gustavo Reiz, conhecido por trabalhos na Record, e teve as principais intrigas da trama expostas nos trailers divulgados.

As prévias mostram Edson Celulari como Nero de Braga e Silva, ex-feirante que comanda a loja Fuzuê e se depara com uma parceria com Luna, personagem de Giovana Cordeiro que investiga o desaparecimento da mãe, vista pela última vez no comércio. O trailer ainda exibe a chegada do advogado Miguel, vivido por Nicolas Prattes) e que estava em Portugal.





Marina Ruy Barbosa encara a vilã Preciosa Montebello, que descobre segredos ao receber a herança do pai. Ainda aparecem nas prévias atores como Lilia Cabral, Michel Joelsas, Fernanda Rodrigues, Olivia Araújo, Douglas Silva e mais.





Confira abaixo:

Abram alas para a família que vai causar na sua telinha 📺 Em agosto, PARA TUDOOOOO! Vai começar o #Fuzuê , a sua nova novela das 7! 🌪️ pic.twitter.com/yDbmLKB1sW — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 17, 2023





Se dependesse do "bom gosto" de Preciosa... A Fuzuê nem deveria existir 🙄 Só que tem um tesouro escondido por lá e a querida tá de olho na grana! 👀 Em agosto, para tudo! Vai começar o #Fuzuê , a sua nova novela das 7! 🌪️✨ pic.twitter.com/NN377zPGKQ — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 17, 2023









