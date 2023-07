Reprodução/Instagram - 17.03.2023 Leticia Spiller iniciou os trabalhos artísticos como paquita de Xuxa

Em depoimento dado no primeiro episódio de “Xuxa, o Documentário” , que chegou ao Globoplay ontem (14), Leticia Spiller relembrou a época em que trabalhou como uma das paquitas de Xuxa e confessou que se sentia apavorada por Marlene Mattos, que era empresária e diretora da apresentadora.



A atriz recordou que, inicialmente, teve medo no primeiro dia de gravação, mas que a luz vinda de Xuxa a impressionou. Para ela, “Quando a Xuxa entrou, foi impressionante. Eu guardo essa imagem para sempre, porque eu vi um facho de luz vindo do céu. Eu fiquei procurando e era a luz dela”.



Já no que diz respeito a atuação de Marlene Mattos , assim como o relato de outras paquitas e da própria Xuxa, ela declarou que “não tinha essa preocupação em aparecer nas câmeras”, mas que “Marlene me apavorava”. Spiller ainda lembrou que ficava sobrecarregada com tantos comandos, já que a diretora “falava: você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’”.



Como Paquita, Spiller era a responsável por selecionar as crianças e organizar as etapas do programa. Isso porque ela também atuava como a assistente de palco da apresentadora Xuxa. Após esse trabalho, ela migrou para as novelas, dentre as quais destacam-se: “Senhora do Destino” (2004), “Viver a Vida” (2009), e a mais recente: “O Sétimo Guardião” (2018).

