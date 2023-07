Divulgação Os atores protagonizam um filme baseado em uma história real

Os atores Letícia Spiller e Eriberto Leão se juntam a Miguel Venerabile, André Ramiro e Suely Franco para estrear o filme Inexplicável. A história, baseada em fatos reais, narra a vida de um jogador de futebol e é baseado no livro O Menino que Queria Jogar Futebol: Uma História de Fé e Superação.



O longa-metragem é dirigido por Fabrício Bittar e Andrea Yagui, e as gravações já iniciaram na cidade de São Paulo. "Inexplicável é o tipo de filme que eu sempre tive vontade de fazer. Sempre me emocionei muito com essas histórias que nos desafiam e nos levam a refletir sobre os mistérios da vida. É algo bem diferente do que já fiz e estou muito animado em viver essa experiência e contar essa história. Além disso, estou muito feliz com o incrível elenco que conseguimos reunir para este filme", comentou Fabrício Bittar.

A trama é baseada em uma história real do jogador mirim paraibano Gabriel Montenegro. Após conquistar um título como campeão de futsal, o jovem descobriu problemas de saúde e chegou a ser dado como morto. Entretanto, recuperou-se e deixou até os médicos sem explicação.

Já Letícia Spiller interpretará Yanna, a mãe de Gabriel, e Eriberto Leão viverá Marcus, o pai do menino. Miguel Venerabile será o jovem Gabriel Montenegro, André Ramiro atuará como Dr. Christian, um médico que luta pela vida do jovem jogador; e Suely Franco será Suelene, a avó de Gabriel.

*Texto de Júlia Wasko

