Em jornada dupla na emissora Globo, Regiane Alves pode ser vista como Clara na atual novela das sete, “Vai na Fé” , e também como Dóris na reprise de “Mulheres Apaixonadas” . Após repercutir uma cena em que Dóris maltratava os avós e pedia para que eles fossem levados ao asilo, a atriz contou, na última segunda-feira (26), que chorava lendo o roteiro.



Dentre os comentários que criticaram o momento, um internauta escreveu, no Twitter, que a sequência era muito pesada e que, caso ele fosse o ator, choraria com a cena. Regiane respondeu o comentário e confirmou que isso realmente aconteceu com ela, mas longe das telas.



“Você acha que eu recebia o texto como? Chorava lendo. Às vezes, antes de gravar! Mas, no ‘Ação’, o profissional toma conta”, declarou ela, que viveu na trama de Manoel Carlos uma das personagens mais odiadas da teledramaturgia pelo público.



A atriz já revelou que a comoção social da novela foi tanta que, em determinados dias de gravação, precisava sair escoltada por seguranças. Além disso, “Mulheres Apaixonadas” é conhecida pela influência na criação do Estatuto do Idoso e por discutir os maus-tratos a esse público.

