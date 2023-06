Reprodução Instagram - 20.06.2023 Caio Manhente no 'Encontro' desta terça-feira (20)

O artista Caio Manhente foi um dos convidados do “Encontro com Patrícia Poeta” desta terça-feira (20) e falou do processo de interpretação do personagem que enfrenta quadros de depressão e ansiedade. Caio dá vida a Rafael em “Vai na Fé” , novela das sete escrita pela autora Rosane Svartman.



No programa, quando perguntado por Patrícia se o personagem era um dos mais desafiadores da carreira, Caio respondeu: “Com certeza! O Rafa é um presente, mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande, porque a nossa novela traz muitos assuntos importantes à tona”.



Ele também contou que buscou técnicas para acessar as emoções do personagem e que a música e a respiração foram aliados na interpretação. “Foi uma preparação especial para viver o Rafa, porque, para retratar essas questões, eu queria me jogar nesse mundo”, iniciou ele.



“Hoje, eu uso muito a música para atingir esse estado de espírito. Faço exercícios de respiração, principalmente para as cenas de crise de ansiedade, porque é uma respiração diferente, é um estado de alerta. Para chegar nesse lugar, preciso sair de cena rapidinho”, detalhou ele.



Ainda no programa, o ator recebeu um recado de Regiane Alves , que vivencia Clara na trama, a mãe do personagem de Caio. Ela elogiou a parceria de trabalho com ele na novela e desejou que eles se reencontrem futuramente em outros trabalhos artísticos.



“Filho amado, querido Caio, que prazer foi e é contracenar com você! Nossas trocas, nossos papos, sempre com tanta afinidade, acho que o nosso encontro vai ficar para o resto das nossas vidas. Eu desejo muito mais sucesso para você e que a nossa vida artística possa se cruzar logo mais também. Estou aqui para te aplaudir sempre. Te amo!”, disse Regiane.

