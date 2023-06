Atores apanhando

Atualmente em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", a novela trazia vilões muito odiados pelos brasileiros há 20 anos. Dóris, interpretada por Regiane Alves, era uma personagem que gerou revolta do público por maltratar os avós na trama. No entanto, quem sofria as consequências na época era a atriz, que já sofreu agressões do público na rua.