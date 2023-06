Reprodução TV Globo - 22.06.2023 Heloisa Périssé e Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Nesta quinta-feira (22), a atriz Heloisa Périssé esteve no programa ‘Mais Você’ e revelou como descobriu o câncer nas glândulas salivares. Ela e a apresentadora se emocionaram quando Períssé agradeceu Ana Maria Braga pelo apoio durante o tratamento.



Heloisa relembrou que os primeiros sinais apareceram em 2019, com uma “bolinha” que surgiu dentro da boca. Ela explica que, por aproximadamente oito anos, não buscou o diagnóstico precoce e continuou emendando trabalhos artísticos ao invés de consultar um médico, deixando a saúde de lado.



“Era uma bolinha que eu tinha na boca e começou a crescer. Fiquei oito anos com essa bolinha e falavam para mim que era entupimento da glândula salivar. Por isso, eu digo: ‘Não percam tempo, não façam o que eu fiz, não demore oito anos’. Eu emendava um trabalho no outro e deixava a saúde de lado”, destacou.



Em seguida, ela agradeceu Ana Maria pelo apoio e carinho no decorrer do tratamento que enfrentou desde que descobriu o câncer, em uma ligação feita entre ambas. Périssé disse que o conselho dado pela apresentadora a acompanhou durante as radioterapias: “Sempre pensava em você”.



“Te agradeço por uma conversa que nós tivemos. Quero te agradecer aqui no ar, de todo coração, porque foi muito importante. Eu me lembro: ‘Na garagem da minha casa, te liguei, você foi disponível, carinhosa e receptiva’. Você me disse uma coisa que foi determinante: ‘Ative seus soldadinhos, cuide deles e convide eles para tratar de você’. Sempre pensava em você!”, relembrou.



Braga explicou que “Cada célula nossa é um soldado à disposição”. A apresentadora ainda pontuou que: “Eu acredito muito que a gente pode fazer toda a diferença e lutar se acreditar que o nosso corpo está ao nosso serviço e que quem manda é a mente. A guerra é difícil, mas estamos aí para ela, para aprender”.



Ana Maria Braga é conhecida por debater informações do diagnóstico e do tratamento do câncer e já enfrentou a doença no pulmão, em 2015. Além disso, ela também já teve um tumor no reto e na virilha e revelou que já teve câncer de mama, este último com descoberta inicial através do autoexame.

