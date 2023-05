Camila Pitanga

A atriz de 45 anos interpretou a Dra. Luciana. Atualmente Camila Pitanga não tem mais contrato com a Globo. Ela saiu da emissora em 2021 e assinou com a HBO Max, plataforma de streaming onde trabalha como atriz e produtora executiva. O último trabalho dela na TV foi no seriado Aruanas, entre 2019 e 2021.