Mayra Dugaich Zayn anuncia datas da turnê nos Estados Unidos e Reino Unido

Nesta quarta-feira (18), Zayn anunciou as datas de sua STAIRWAY TO THE SKY TOUR 2024 que acontecerá em outubro e novembro nos Estados Unidos e Reino Unido.

“Agradeço sua paciência, amor e apoio. Mal posso esperar para curtir uma ótima música juntos. Dessa vez, realmente quero dizer, nos vemos em 35 dias…” , escreveu no Instagram.

Vale destacar que Zayn Malik fez uma participação no programa The Tonight Show na última terça-feira (17), na qual ele entrou no set durante após o monólogo do apresentador Jimmy Fallon para fazer um anúncio especial.

Vale lembrar que ele já havia ido ao programa no início deste ano, quando ele entrou no set em março com uma caneca de café na mão e colocou sua então nova música What I Am no laptop de Fallon antes de entregar a ele um bilhete anunciando seu quarto álbum solo, Room Under the Stairs.

Zayn novamente entrou com uma caneca de café branca na mão, saiu casualmente sob os gritos da plateia do estúdio e entregou a Fallon um bilhete. “ Zayn! Zayn, o que você está.. .,” Fallon disse demonstrando surpresa com a visita inesperada.

Segundo a Billboard, Zayn sorriu e acenou para o público antes de colocar seu single Stardust do álbum Room Under the Stairs no computador de Fallon. Ele então caminhou até a frente da mesa, trocou a caneca de café preta por sua própria caneca branca com a marca Z , acenou e saiu do palco.

“Ei Jimmy, ótimo ver você, cara,” Zayn disse , Fallon então leu o bilhete deixado pelo cantor inglês. “Vou fazer minha primeira turnê neste outono. Então, talvez quando vocês terminarem de colher maçãs com seus amigos, vocês possam vir conferir minha turnê Stairway to the Sky pelos Estados Unidos e Reino Unido.”

Zayn apresenta seu novo single ‘Alienated’

Depois de disponibilizar um trecho em suas redes, o cantor britânico multiplatinado Zayn apresenta hoje seu novo single, Alienated .

O artista falou sobre a faixa: “Eu não sei como definir o gênero. Eu não quero dizer que é country, porque eu não acho que seja country. Acho que é mais a minha versão do blues. Você não pode definir em um gênero, eles são influenciados por outras músicas”.

A canção se junta a já apresentada What I Am , faixa de seu aguardadíssimo quarto álbum de estúdio, ROOM UNDER THE STAIRS , que chega em 17 de maio de 2024 via Mercury Records. A tracklist do novo trabalho também já pode ser conferida aqui . Nos últimos seis anos, Zayn vem compondo e criando o álbum em seu estúdio caseiro, na zona rural da Pensilvânia, nos EUA.

Este álbum, que marca seu lançamento mais pessoal até o momento, reflete onde ele está na vida e explora as complexidades relacionadas a cura, quietude e crescimento. O artista, que domina vários gêneros, também explora um novo som, apoiando-se em seus vocais com influência da soul music, instrumentação ao vivo e lirismo.

Confira: