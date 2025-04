Reprodução/X Kate Middleton

Kate Middleton, de 43 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (14) para compartilhar algumas reflexões sobre "natureza", espiritualidade e "conexão emocional". As declarações da esposa do príncipe William ocorrem após a revelação de que o câncer dela está em remissão.

"Acho uma reconexão emocional muito espiritual e muito intensa", começou. "Nem todo mundo tem a mesma relação talvez com a natureza, mas é muito significativo para mim como um lugar para equilibrar e encontrar uma espécie de sensação de paz e reconexão no que é um mundo muito ocupado", prosseguiu.





Na ocasião, a princesa de Gales caminhava com escoteiros no Lago Windermere. Ela ainda ressaltou a importância do movimento de educação não formal "O que é tão fantástico sobre os escoteiros é que as mesmas bases que sempre estiveram lá e, apesar de quão diferente o mundo moderno é hoje, elas ainda ressoam em tantos jovens e estão fazendo uma diferença enorme para eles", completou.





Relembre

Após anunciar que se afastaria dos compromissos reais para tratar um câncer, Kate Middleton comoveu o público. Já em janeiro deste ano, ela contou aos fãs que a doença estava em remissão. Os tratamentos iniciais foram feitos na instituição hospitalar Royal Marsden.