Um vídeo de uma entrevista com William Bonner viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (14). O registro, que é fruto de uma conversa do jornalista e duas apresentadoras em 1989, deu o que falar entre os internautas.

"Entrevista de William Bonner em 1989, aos 26 anos, viraliza nas redes sociais", publicou um perfil no X, antigo Twitter. Nos comentários, os internautas repercutiram a gravação. "Lindo desde sempre", aclamou um usuário.



"Por que as pessoas de antigamente pareciam ser mais velhas do que a idade q realmente tinham?", questionou um segundo, que foi respondido. "Isso é a nossa percepção, porque a gente associa os cortes de cabelo e roupas usados naquela época ao antigo", explicou um terceiro.

"Jesus, a voz marcante do divo forte e imponente desde sempre. Um simples "boa noite" ou um "bom dia" desse homem é de enlouquecer qualquer ser vivente", se declarou uma quarta. "O homem sempre foi lindo, meu Deus", elogiou uma quinta.

Na época da entrevista, aos 26 anos, Bonner apresentava o Jornal da Globo e o Fantástico. Durante a conversa, as apresentadoras mencionam a febre que o profissional causava entre as mulheres e perguntaram sobre a família do âncora. Além disso, ele havia se mudado recentemente para o Rio de Janeiro em função do trabalho.

Entrevista de William Bonner em 1989, aos 26 anos, viraliza nas redes sociais. 🫦 pic.twitter.com/pAlYOYHBwL — poponze (@poponze) April 14, 2025