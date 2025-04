Reprodução Instagram - 15.4.2025 Didi com os filhos

Renato Aragão, de 95 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (14) para se pronunciar sobre a polêmica em que ele a família estão envolvidos. O humorista e ator passou a ser criticado após boatos de que teria tentado esconder uma das filhas da mídia por ela ser lésbica.



"Há tempos fico calado e sem me pronunciar sobre acusações falsas e graves sobre mim", escreveu o artista, popularmente conhecido como Didi. A atual esposa dele, Lilian Aragão, de 57 anos, saiu em defesa do marido e ressaltou as qualidades dele como patriarca.

"Renato sempre foi coração, trabalho e amor. Quem o conhece, sabe. Hoje, mais do que nunca, estamos juntos. Pela verdade. Pela nossa família. E por tudo que construímos com amor ao longo de uma vida inteira", escreveu a mulher, por meio de uma publicação feita no Instagram.





Apoio das celebridades

Nos comentários, outros famosos da classe artística rasgaram elogios para Didi. "Renato, tenho um tremendo respeito, admiração e profundo carinho por você e toda sua família! Trabalhar com você e Livinha foi um dos maiores presentes da vida! Inacreditável que você tenha que justificar fofocas tão cansativas e maldosas, certamente baseadas na necessidade de atenção de pessoas que não souberam separar um profissional de um personagem. Tanto nos trouxe e traz alegrias, gargalhadas, memorias lindas! Muito obrigada sempre! Um orgulho e inspiração te ver ainda produzindo mais e mais", escreveu Danni Suzuki.

"Fiz parte da Turma do Didi em um ciclo de 12 anos, o Renato sempre com um humor maravilhoso, eu amava quando chegava para trabalhar, parecia que tava chegando em uma colônia de férias, e observava essa animação no elenco e na equipe também! Com toda certeza trabalhar ao lado do Renato Aragão foi uma das melhores fases da minha trajetória de ator", acrescentou Tadeu Mello.

"Que depoimento forte! Necessário. 70 anos de carreira, 90 anos de idade merecem muito respeito. Nosso eterno Didi", finalizou Erika Gentille.