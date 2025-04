Rafael Cautella O cantor Matuto S.A, um dos finalistas do Concurso de Bandas de 2024, se apresentou no Palco João Rock





Com a proposta de revelar novos talentos e impulsionar a música autoral brasileira, o Festival João Rock abre nesta terça-feira, 15 de abril, as inscrições para a edição 2025 do Concurso de Bandas, que espera receber cerca de 900 inscrições de todo o Brasil até o dia 28 de abril, quando se encerra o prazo.

Os interessados devem acessar o site www.joaorock.com.br/ concurso e enviar um vídeo de apresentação de uma canção autoral.

O concurso é voltado a grupos que dialoguem com a identidade musical do João Rock – do rock em suas diversas vertentes a gêneros parceiros como Pop Rock, Hard Rock, Samba Rock, Blues, Grunge, Hardcore, Hip Hop, Rap, Reggae, MPB, Indie Rock, entre outros.

Na segunda fase, de 29 de abril a 13 de maio, o público poderá votar nas bandas inscritas pelo portal oficial do João Rock e as 20 mais votadas serão analisadas por um júri técnico, que selecionará as finalistas para as eliminatórias.

A banda vencedora se apresenta no palco João Rock. O festival acontece em 14 de junho, com mais 36 atrações, em quatro palcos.

Etapa final

A penúltima fase do concurso recebe as bandas classificadas para uma apresentação com sets de 30 minutos. Na ocasião, as participantes serão avaliadas por uma comissão julgadora. Já a grande final acontece em um evento aberto ao público. As informações sobre a data e o local da última etapa serão divulgadas em breve.

O sonho de se apresentar em um grande festival nacional

A banda vencedora, que se apresentará no Palco João Rock, será escolhida com base na média das notas do júri, considerando critérios como originalidade, sonoridade, criatividade, presença de palco e técnica. Em 2024, o concurso elegeu a banda Kauze e o cantor Matuto S.A, que tocaram, respectivamente, nos palcos Aquarela e João Rock.

“Para nós, artistas independentes, é muito importante esse espaço no palco do João Rock. Vencer o concurso e participar do evento foi um momento histórico e, a partir do show no festival, muitas pessoas passaram a conhecer o nosso trabalho”, destaca Matuto S.A, um dos finalistas do concurso de 2024.

João Rock 2025

Data: 14 de junho (sábado)

Local: Parque Permanente de Exposições/Ribeirão Preto (SP)

Ingressos: site ou loja oficial do festival no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Line-up:

Palco João Rock: Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Rael convida FBC e Rincon Sapiência, Cidade Negra, Maneva.

Palco Brasil – Edição Baile da Black Music: Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca recebe Paula Lima e Hyldon, Baile do Simonal, Tony Tornado e Banda do Síndico, Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

Palco Aquarela: Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska, Melly com participação especial de Sued Nunes.

Palco Fortalecendo A Cena: Duquesa, Yunk Vino, Drik Barbosa convida Budah e Cristal, Kayblack, Cabelinho.