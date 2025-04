Divulgação TV Globo Humorista





Renato Aragão foi alvo de uma série de críticas. O jornalista Rafael Spaca decidiu contar as intimidades do humorista. Durante participação no podcast SaladaCast, Spaca contou que a filha adotiva de Didi é lésbica e motorista de aplicativo. Além disso, revelou que ela seria escondida pela família. "Ela trabalha de Uber. Se você buscar na internet, ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela. Trabalha de Uber, tomou calote da Lilian e do Renato. Ela é um corpo estranho na casa. Por ela namorar uma mulher, tem uma espécie de preconceito em relação a isso, de falas e piadinhas", disparou Rafael.

Até então, Renato Aragão não estava rebatendo as críticas ou atendendo às solicitações da imprensa. Mas na tarde dessa segunda-feira, o ex-global quebrou a lei do silêncio e decidiu contestar as acusações que tem sofrido. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o comediante tratou de explicar o relacionamento com a filha.

"A Juliana é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr e a Livian. Nunca fiz diferença nem pela escolha sexual dela nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, tá até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular", revelou.

Sobre a filha morar na mansão do humorista, Didi explicou a atual situação. "Não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, está indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo", garantiu.

Didi não deixou escapar nem os boatos sobre a vaquinha feita por Juliana. "Nunca ouvimos falar disso. Se fez, foi por alguma razão pessoal dela. Recebemos a informação junto com todos vocês e ficamos tão surpresos quanto todo mundo", despistou.

Essa coluna ouviu dois ex-amigos de Renato. Uma colega falou que ele era humilde até ir para a Globo. Já o outro revelou que Aragão nunca lembrou dos amigos quando ficou rico. Na entrevista, o eterno Trapalhão falou sobre sua fama de rude. "Não é da minha natureza ser uma pessoa rude ou áspera. Diferente do Didi, o Renato é um capricorniano que ama trabalhar. Minha paixão pelo trabalho foi o que fez a minha carreira ter tanto sucesso, porque eu me dediquei muito. Eu sempre tentei dar ouvido a todos, mas tinha que manter voz de comando porque era muita gente, em produções imensas. Eu era responsável pelos empregos de todas aquelas pessoas, pelo sustento da família de todo mundo. Olha o tamanho da responsabilidade. Não era só o Didi fazendo piada", iniciou.

O ex-colega disse que Didi finge amizade com Dedé Santana. "Tentam pegar dois idosos que são amigos, irmãos, que se amam, como eu e Dedé, e colocar um contra o outro, em buscar de clique. E tentam desenterrar desentendimentos de trabalho de 40, 50 anos atrás, como se tudo não fosse normal, coisa de dia a dia profissional mesmo. A gente trabalhava junto, brincava junto, era amigo, fazia piada, fazia tudo junto, e provavelmente se chateava um com o outro, como acontece com todo irmão e com todo amigo", finalizou.