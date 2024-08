Mayra Dugaich Chris Hemsworth toca bateria no show de Ed Sheeran na Romênia

No último sábado (24), Ed Sheeran teve Chris Hemsworth como convidado surpresa em seu show em Bucareste, na Romênia. Ele tocou bateria durante a música Thinking Out Loud .

De acordo com o The Hollywood Reporter, o momento foi filmado para um episódio da segunda temporada de Limitless With Chris Hemsworth , a série original do ator com a National Geographic e Disney+ que estreia em 2025.

“Consegui que Chris Hemsworth aprendesse a tocar bateria para meu show no estádio” , escreveu Ed na legenda no Instagram, onde um clipe do show foi postado.

No vídeo, Ed Sheeran disse que o ator lhe enviou um e-mail em dezembro sobre como aprender um instrumento para sua série, veio visitá-lo e agora estava fazendo sua estreia ao vivo para 70 mil pessoas.

Após a apresentação, Ed deu a Chris um prêmio de participação por seus esforços.

Vale destacar que a série Limitless de Hemsworth faz com que o ator, com a ajuda de especialistas, mentores e líderes espirituais, se esforce física e mentalmente para dominar novos desafios como forma de se manter afiado e “ viver melhor por mais tempo ”. A primeira temporada está disponível no Disney +.

A turnê de Ed Sheeran continua com datas em setembro na Bulgária e em Chipre, seguidas de uma parada no Brasil, para o Rock in Rio. Após uma pausa, sua jornada global será retomada em maio de 2025.

Saiba qual é a possível setlist de Ed Sheeran no Rock in Rio

Ed Sheeran se apresentará no Rock in Rio como uma das atrações principais do festival. O cantor britânico, que também encantou o público na edição portuguesa do evento, encerrará a noite de quinta-feira, 19 de setembro, no Brasil. O dia ainda contará com apresentações de outros grandes nomes como Charlie Puth, Joss Stone , Jão e Gloria Groove .

O show de Ed Sheeran faz parte de sua atual turnê, a +–=÷x Tour, também conhecida como The Mathematics Tour . A performance promete incluir alguns dos maiores sucessos do cantor, garantindo uma noite memorável para os fãs.

A setlist provável inclui hits como: Castle on the Hill, Shivers, The A Team, Give Me Love, Take It Back / Superstition / Ain’t No Sunshine, Eyes Closed, Don’t / No Diggity, Thinking Out Loud, Photograph, Sing, Love Yourself (escrita por Ed Sheeran para Justin Bieber), Perfect, Bloodstream, You Need Me, I Don’t Need You (versão estendida), Shape of You e Bad Habits .

Vale lembrar que o Rock in Rio 2024, que celebra sua 40ª edição, será nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Ed Sheeran , outros headliners incluem Travis Scott, Katy Perry, Shawn Mendes, Imagine Dragons e Avenged Sevenfold .

Confira: