TikTok Duda Reis explica regras do casamento com Du Nunes nas redes sociais

A influenciadora digital Duda Reis revelou nesta semana as regras que mantém no casamento com o empresário Du Nunes. O casal tem uma filha de três meses, chamada Aurora. As declarações foram feitas em vídeo publicado no TikTok, onde a artista destacou princípios que acredita essenciais para manter a união saudável.

A publicação foi comentada em diversos perfis de fofoca e repercutiu nas redes sociais. “Nunca dormir brigados”, disse Duda, citando que a prática é inspirada em uma passagem bíblica. Ela afirmou que evita conflitos prolongados e busca resolver desentendimentos antes de dormir.

Outra regra mencionada foi a rotina semanal de momentos a dois. Segundo Duda, o casal se esforça para não cair na rotina. “Não sou eu contra meu marido, nem ele contra mim. Somos nós dois contra o problema. Somos um time”, afirmou.

A atriz também destacou que a falta de respeito é inaceitável. Para ela, o diálogo constante é essencial. Além disso, uma das regras que mais chamou atenção envolve amizades. “Não existe essa de ter melhor amigo homem, no meu caso, e melhor amiga mulher, tá?”, declarou.

Duda explicou que o acordo sobre amizades foi definido no início da relação. “A melhor amiga do meu marido sou eu, e o melhor amigo dele, sou eu”, reforçou. “Se você não concorda, problema é seu. No seu relacionamento você faz do seu jeito, aqui não”.