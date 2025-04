Reprodução/Instagram A participante do BBB 25 afirma ter se formado na instituição em 2006.









Um cartaz colado na secretaria de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) afirma que Gracyanne Barbosa não é formada na instituição. A musa fitness já falou sobre a suposta graduação em diversas ocasiões.





A informação consta em sites e artigos sobre ela, além de já ter virado pauta em entrevistas. No BBB 25, a ex-esposa de Belo ainda afirmou ter passado no vestibular em 1º lugar: "Tinha até uma foto minha lá. Eles fazem camiseta, eu já fui lá visitar. Bem maneiro mesmo, tenho muito orgulho".



No entanto, segundo o cartaz, tais alegações não condizem com a verdade. "É fake que Gracyanne Barbosa foi aluna da Faculdade Nacional de Direito (FND) da UFRJ", diz o comunicado assinado pelo Núcleo de Documentação e Memória Arquivística (NUDMA).

"Sem registro no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica); sem pasta discente no arquivo; sem registro nos Diários de Aulas (consultados: 1999 - 2010)", acrescenta. Segundo a própria, ela teria se formado na instituição em 2006.

EITA! Gracyanne Barbosa é desmentida sobre ter cursado direito na UFRJ. Após a musa fitness afirmar ter cursado Direito na instituição, nos corredores da faculdade a conversa é que seria mentira a informação de que ela teria estudado e, muito menos, se formado lá.





De fato, Gracyanne foi homenageada pelos formandos do curso na instituição em 2018. Os alunos utilizaram camisas com o rosto da musa fitness, que compareceu à cerimônia do centro acadêmico.



O cartaz foi publicado pelo jornal Extra. A equipe de iG Gente entrou em contato com as assessorias de Gracyanne Barbosa e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não obteve resposta até a publicação. O espaço segue aberto.