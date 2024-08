Mayra Dugaich Billie Eilish é a artista mais ouvida no Spotify

Na última segunda-feira (19), Billie Eilish se tornou oficialmente a artista mais ouvida do Spotify , anunciou a plataforma, substituindo The Weeknd .

Vale lembrar que na última quinta-feira (15), o cantor reagiu a uma postagem no X comentando a ascensão de Billie Eilish . “Vamos lá” , respondeu The Weeknd .

“Número 1 do mundo no Spotify, eu realmente não consigo acreditar nisso. Eu amo vocês tanto, isso é a coisa mais louca de todas”, comemorou ela.

O perfil de fãs de Billie destacou que faltavam menos de um milhão de pessoas para a cantora tomar o lugar de Abel Tesfaye. Atualmente, ela possui 105,759,656 ouvintes mensais.

Em junho, Billie Eilish ultrapassou os 100 milhões no Spotify com apenas 82 músicas em seu catalogo musical.

“ O Spotify faz parte da história de Billie desde o começo. Desde ‘Ocean Eyes’, ela tem aumentado continuamente sua base de fãs ao redor do mundo” , disse Jeremy Erlich, chefe global de música do Spotify.

Vale destacar que a cantora possui atualmente oito músicas no Billions Club da plataforma. A playlist reúne faixas com mais de 1 bilhão de streams.

Vale lembrar que Billie também fez história ao se tornar a mais jovem vencedora do Oscar por duas vezes com seu prêmio de melhor canção original por What Was I Made For? do filme Barbie.

Billie Eilish está no 1º lugar nas paradas globais da Billboard

Em 12 de agosto, Billie Eilish conquistou o primeiro número 1 na Billboard Global 200 e na Billboard Global Excl. U.S. já que a faixa Birds of a Feather está no topo das listas.

A cantora também estreia entre os cinco primeiros de cada parada, Guess de Charli xcx, no qual ela faz uma participação, está em terceiro lugar no Global 200 e em quinto lugar no Global Excl. U.S.

De acordo com a Billboard, Birds of a Feather lidera a parada Global 200 com 78,8 milhões de streams e 7.000 unidades vendidas em todo o mundo, de 2 a 8 de agosto.

A música subiu para o topo da lista Global Excl. U.S, com 57,3 milhões de streams e 3.000 vendidos fora dos Estados Unidos de 2 a 8 de agosto. Vale lembrar que ela alcançou anteriormente o segundo lugar com Lunch em junho e Therefore I Am em 2020. Tanto Birds of a Feather quanto Lunch são de seu mais novo álbum, Hit Me Hard and Soft .

Guess de Charli xcx, com Billie, estreia em 5º lugar no Global Excl. U.S. com 40,1 milhões de streams e 4.000 vendidos pelo mundo.