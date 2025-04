Reprodução William Levy é preso nos EUA por invasão e comportamento desordeiro

O ator William Levy foi preso na segunda-feira (14) em Weston, região metropolitana de Miami, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o artista cubano-americano de 44 anos foi acusado de invasão de propriedade e comportamento desordeiro em local público. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ .

Segundo o portal, Levy continuava detido na manhã desta terça-feira (15), conforme confirmação do Departamento de Polícia do Condado de Broward. Até o momento, a defesa do ator e seus representantes não comentaram o caso, e os detalhes sobre o que motivou a ocorrência não foram divulgados.

Conhecido por papéis em novelas latinas, William ganhou projeção global ao interpretar Sebastián Vallejo em Café com Aroma de Mulher , produção da Netflix lançada em 2021. O folhetim entrou no Top 10 da plataforma no Brasil e será exibido na Band em breve. A trama é uma das mais vistas no streaming em língua espanhola.

Além da atuação em novelas, Levy também atuou em filmes de Hollywood como Resident Evil 6 , A Vida Secreta de Zoe e O Clube das Mães Solteiras . O ator mantém uma base de fãs ativa nas redes sociais e segue como nome popular no mercado latino-americano.

O histórico de vida pública do galã inclui rumores antigos sobre um suposto envolvimento com Jennifer Lopez, que foram negados por ele em 2011. William não costuma comentar a vida pessoal com frequência e evita exposição fora dos projetos profissionais.

A polícia não informou se haverá audiência ou se o ator responderá em liberdade. O caso segue sob investigação, e novas atualizações devem surgir nos próximos dias.