Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (11), Miley Cyrus se tornou a lenda mais jovem da Disney . Ela entrou para o Hall Of Fame da empresa. Durante a cerimônia na exposição D23, ela foi vista enxugando as lágrimas antes de iniciar seu discurso de aceitação depois que Lainey Wilson cantou uma versão da música tema de Hannah Montana , Best Of Both Worlds .

“Vou contar a todos um pequeno segredo da lenda da Disney. Sou eu quem lhe diz o que você não deveria saber. E o que quero dizer é que as lendas também ficam com medo. Estou com medo agora, mas a diferença é que fazemos isso de qualquer maneira, e todos vocês podem fazer isso todos os dias. É lendário ter medo e fazer isso de qualquer maneira. Não existe fracasso quando você tenta. Essa é a única maneira de você perder”, comentou.

“Em 2005, a Disney tinha a missão de reconstruir a empresa. É por isso que contrataram Bob Iger e eu”, mencionou o sucesso de Hannah Montana.

“Estou aqui ainda orgulhosa de ter sido Hannah Montana” , acrescentou Cyrus. “ Este prêmio é dedicado a Hannah e a todos os seus fãs incríveis e leais, e a todos que tornaram meu sonho realidade. Para citar a própria lenda: ‘Esta é a vida’”.

De acordo com o NME, os outros homenageados como Disney Legends este ano foram Angela Bassett, James Cameron, Jamie Lee Curtis, o lendário quadrinista da Marvel Steve Ditko, Harrison Ford, Frank Oz, Kelly Ripa e John Williams, entre outros.

‘Party in the U.S.A.’, de Miley Cyrus, ultrapassa 1 bilhão de views no YouTube

Em 24 de julho, o videoclipe de Miley Cyrus , Party in the U.S.A . ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Lançado em setembro de 2009, o vídeo dirigido por Chris Applebaum mostra a estrela pop aos 16 anos, festejando nos Estados Unidos.

“So I put my hands up/ They’re playin’ my song, the butterflies fly away,” she sings on the Dr. Luke-produced banger. “I’m noddin’ my head like, yeah/ Movin’ my hips like, yeah.”, diz o refrão.

Vale lembrar que a faixa foi o primeiro single do álbum The Time of Our Lives , Party in the U.S.A. e continua sendo um dos maiores sucessos da vencedora do Grammy até o momento, estreando em segundo lugar na parada Billboard Hot 100.

De acordo com a Billboard, esta fase marcou o início da transição da estrela em relação ao que ela exibia em Hannah Montana para o que veio com Can’t Be Tamed, de 2010, e Bangerz, de 2013. Vale destacar a performance polêmica de de “ pole dance ” no VMA de 2009.

A outra música a atingir um bilhão de visualizações é Wrecking Ball , de 2013.

Assista: