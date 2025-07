Reprodução/Globo Belo brinca sobre dívida com Denílson no Caldeirão com Mion

Belo relembrou a longa disputa judicial que enfrentou com Denílson, ex-jogador e atual comentarista esportivo da Globo. Durante participação no Caldeirão com Mion, o artista fez piada com o processo.



Ao conversar com Marcos Mion, Belo contou que, antes do sucesso no pagode, era fã de música sertaneja por influência da mãe. Teresinha era admiradora da dupla João Mineiro e Marciano, o que despertou um episódio de ciúmes nele. “Minha mãe era apaixonada pelo Marciano. Eu fiquei com tanto ciúmes que joguei uma pedra no vidro do carro dele”, revelou.

Briga judicial

O artista contou que o sertanejo dirigia um Opala marrom na época, e que o reencontro entre os dois ocorreu décadas depois do incidente. “Ele falou: ‘Agora você vai pagar o que fez comigo lá atrás’”. A resposta do pagodeiro arrancou gargalhadas do público: “Demorei 20 anos pra pagar o. Vou pagar você agora?”, disse.

A briga entre os dois começou em 2000, quando Belo deixou o Soweto para seguir carreira solo. Na época, Denílson era dono dos direitos do grupo, por isso deveria receber o valor da multa da quebra de contrato do artista. O comentarista o processou por danos morais e, depois de 23 anos, um acordo finalizou a batalha judicial.