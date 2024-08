Mayra Dugaich [object Object]

Após emplacar Toda Família como trilha dos personagens principais da novela Família É Tudo (TV Globo), KING Saints manda o papo reto em Se Prepara Mona , seu novo single produzido pelo trio Los Brasileros , trio vencedor do Grammy Latino ao lado da estrela colombiana Karol G . A produção audiovisual acaba de chegar no YouTube.

Com a sua letra ácida, que toca em dinâmicas sociais mais do que urgentes, KING Saints apresenta um visualizer filmado no Beco do Rato, no Centro do Rio de Janeiro, enquanto ela dá o papo ao lado de um elenco poderoso.

A direção ficou a cargo de Porto, uma grande mente criativa com seus talentos de videomaker e VFX , que já conquistou campanhas publicitárias para Warner Music, Som Livre, Renner, além de ser sócio da agência Insônia ao lado de Toz Viana. O single, que integra o vindouro álbum Se Eu Fosse Uma Garota Branca , tem sample autoral de Deize Tigrona e DJ Marlboro , além da voz de Tati Quebra Barraco .

Se Prepara Mona aborda dinâmicas sociais , com foco nas relações interraciais e como isso afeta mulheres pretas que são trocadas por mulheres brancas, visando uma ascensão social:

“ A faixa é uma ideia sincera e necessária sobre um fenômeno que muitas de nós temos observado: homens negros que, ao ascenderem socialmente, escolhem como parceira uma mulher branca. Muitas vezes, esses mesmos homens iniciam sua jornada ao lado de uma parceira negra, uma mulher que esteve ali, na caminhada, apoiando e contribuindo para o crescimento deles “, revela a artista.

Além disso, KING pontua que não se trata de julgar escolhas pessoais, mas de propor uma reflexão sobre como funcionam as estruturas sociais e como isso se reflete, principalmente, nas mulheres negras .

“ É essencial que coloquemos nossa energia no nosso trabalho e nos nossos sonhos, pois nossas carreiras nunca vão acordar de manhã e decidir que ‘enjoaram de nós’. Quando nos dedicamos ao nosso crescimento pessoal e profissional, garantimos que nossa felicidade e realização não dependam de outras pessoas “, completa.

Sobre KING Saints:

KING Saints , artista de Duque de Caxias, iniciou sua jornada no carnaval e na dança, mas logo descobriu seu verdadeiro chamado no canto. Participou de eventos e festivais renomados, colaborando como compositora para artistas como IZA , Negra Li, Thiaguinho, Karol Conká, Ferrugem, Elza Soares e Luísa Sonza , com quem conquistou uma indicação ao Grammy Latino por sua participação no álbum DOCE 22 (2021).

Como uma artista bissexual, KING encontrou na comunidade LGBTQIAP+ um acolhimento que a impulsionou a iniciar sua carreira musical. Ela se apresentou em diversas boates do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, além de ter sido convidada a participar da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Duque de Caxias e Copacabana por três anos consecutivos. Em 2019, foi convidada pelo rapper Marcelo Dughettu para se apresentar na primeira edição do Palco Favela do Rock in Rio .

Durante a pandemia, lançou o EP visual Travessia e a música Sadomasoquismo para a trilha sonora do filme Me Tira da Mira . E agora promete surpreender com uma nova fase na carreira sob a gestão da Ternário Music e Head Media.

Assista: