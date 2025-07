Reprodução/Divulgação Mauricio Silveira está em coma após cirurgia de tumor no intestino

O ator Mauricio Silveira, conhecido por seus trabalhos em produções como "Cobras & Lagartos" (2006) e "Insensato Coração" (2011), da TV Globo, e "Reis" (2022), da Record, encontra-se em coma induzido após passar por uma cirurgia para remoção de um tumor no intestino e sofrer complicações pós-operatórias.





A informação sobre o estado de saúde do artista foi inicialmente divulgada pelo ator Theo Becker, que utilizou as redes sociais para pedir orações e energias positivas para o amigo.





"Ele vomitou, sentiu-se mal, foi ao médico e descobriu um câncer agressivo no intestino. A situação é tão grave que ele já foi internado imediatamente. Está entre a vida e a morte. Peço que todos enviem boas vibrações para que ele se recupere", relatou Becker.

Nota da família

Em seguida, a família de Mauricio Silveira emitiu um comunicado oficial no perfil do ator no Instagram, agradecendo o apoio recebido e detalhando seu estado de saúde.

"A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele, especialmente após a divulgação do vídeo publicado por Theo Becker. Informamos que ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, ainda em investigação. No entanto, houve complicações no pós-operatório, exigindo uma nova intervenção cirúrgica. Neste momento, Mauricio está em coma induzido como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor, pois ele é alguém que sempre espalhou luz por onde passou."

Trajetória no teatro, TV e cinema

Com uma carreira consolidada na televisão, Mauricio Silveira também se destacou no teatro. Além disso, fundou a MS Produções, responsável por montagens.

O estado de saúde do ator, de 48 anos, segue sendo monitorado pela equipe médica, enquanto amigos, familiares e fãs se unem em uma corrente de apoio pela sua recuperação.