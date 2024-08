Mayra Dugaich Jack White anuncia oficialmente ‘No Name’

Jack White anunciou o lançamento oficial de seu aclamado novo álbum, No Name , disponível em todas as plataformas digitais e serviços de streaming desde sexta-feira, 2 de agosto . O álbum já havia feito uma aparição clandestina nas lojas da Third Man Records, onde clientes receberam, de forma surpreendente, cópias gratuitas de vinil sem identificação em suas sacolas. Uma edição especial em vinil azul está disponível nas lojas físicas da Third Man Records desde a quinta-feira, 1º de agosto, e em lojas independentes selecionadas ao redor do mundo. No Name também está disponível em vinil preto nos sites thirdmanrecords.com e jackwhiteiii.com , com pré-vendas desde sexta-feira, 2 de agosto.

Fiel às suas raízes DIY (faça você mesmo), este álbum foi gravado, produzido e mixado por White em seu estúdio Third Man Studio, ao longo de 2023 e 2024, prensado em vinil pela Third Man Pressing e lançado pela Third Man Records.

Com a revelação surpresa de No Name em 19 de julho, através de uma promoção nas lojas da Third Man, os fãs mostraram como rumores de algo misterioso podem se transformar em uma experiência maravilhosa de comunidade, compartilhando a empolgação e a energia da música e da arte. A Third Man está entusiasmada em trazer essa música e missão para um público mais amplo

Beyoncé manda flores para Jack White e agradece por inspiração em ‘Cowboy Carter’

A popstar Beyoncé presenteou o cantor e compositor Jack White , ex- White Stripes , com flores em forma de agradecê-lo por inspirar Cowboy Carter , o novo trabalho de estúdio da cantora.

Jack White foi até o Instagram para compartilhar com seus fãs o presente que recebeu, que veio com uma nota: “Jack, espero que você esteja bem. Eu só queria que você soubesse o quanto você me inspirou nesse disco. Envio a você meu amor, Beyoncé”.

“Que gesto doce receber aqui em Nashville esta manhã da talentosa e graciosa @beyonce comemorando seu novo álbum Cowboy Carter”, escreveu Jack White em sua conta oficial no Instagram. “Muito amor e respeito por você madame e gentilmente obrigado. Continue fazendo músicas lindas e poderosas, ninguém canta como você”.

Beyoncé e Jack White já trabalharam juntos em 2016 na faixa Don’t Hurt Yourself , que compõe o álbum Lemonade da popstar .