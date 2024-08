Mayra Dugaich Fotógrafa por um dia! Rihanna tira fotos para garoto que não a reconheceu

Recentemente, Rihanna deu um tempo nos flashes das câmeras que geralmente a acompanham para registrar um momento especial para um jovem torcedor de futebol que pediu que ela tirasse fotos para ele.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostram os bastidores da partida do Manchester City contra o AC Milan no Yankee Stadium em Nova York, a cantora foi vista posando ao lado dos jogadores de futebol Christian Pulisic, Jack Grealish e Yunus Musah. Depois, enquanto conversava com os jogadores, um garotinho interrompe para pedir uma foto com o grupo, sem Rihanna.

A cantora de We Found Love atendeu o pedido do menino, recostando-se em uma poltrona para obter o melhor ângulo e direcionando outras crianças para entrarem no quadro.

Vale lembrar que Rihanna está trabalhando arduamente em seus negócios de beleza e moda, recentemente lançando uma nova campanha Savage x Fenty no Instagram. Sua marca Fenty Beauty é parceira premium das Olimpíadas de 2024 em Paris, o que também foi anunciado cerca de uma semana antes do início dos Jogos pela rede social.

De acordo com a Billboard, ainda não há sinal de um novo álbum da nove vezes vencedora do Grammy – e como alguns fãs apontaram nas respostas, sua falta de músicas novas nos últimos oito anos pode muito bem ser a razão pela qual crianças não a reconhecem pessoalmente. Uma fã, por exemplo, comentou brincando que o menino que trocou Rihanna pelos jogadores de futebol estava “ no útero quando o Anti foi lançado ”, referindo-se ao seu álbum de 2016 que atingiu o topo da Billboard 200.

Rihanna: ‘Don’t Stop the Music’ bate 1 bilhão de plays no Spotify

O megahit Don’t Stop the Music , da popstar Rihanna , acaba de alcançar a expressiva marca de 1 bilhão de plays na plataforma Spotify . Esta marca vem na sequência de outro momento histórico da artista no streaming, quando que em 2023 ela se tornou a primeira artista feminina a ter 10 músicas com esse montante de plays .

Entre as faixas solo de Rihanna que ultrapassaram 1 bilhão de sreams no Spotify estão: Needed Me, Love on the Brain, S&M, Only Girl (in the World) e Diamonds .

Já os singles onde Rihanna conta com colaborações e que também bateram a mesma marca de streams na plataforma são Work (com Drake ), Umbrella (com Jay-Z ), We Found Love (com Calvin Harris ), Stay (com Mikky Ekko ), FourFiveSeconds (com Kanye West e Paul McCartney ) e Love the Way You Lie (com Eminem ).

“Foi uma gravação seminal no sentido de que, antes daquela música e de ‘SexyBack’ de Justin Timberlake, a dance music era basicamente inexistente no pop americano”, disse a dupla de produtores Stargate ao Entertaiment Weekly . “As pessoas sempre diziam: “Esse padrão de bumbo de quatro no chão não funciona nos EUA, não vai funcionar na rádio”.

Don’t Stop the Music é parte integrante do álbum Good Girl Gone Bad , lançado originalmente em 31 de maio de 2007 pela Universal Music , via Def Jam Recordings .

Confira: