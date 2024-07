Mayra Dugaich Cardi B nega que tenha problemas financeiros

Na última segunda-feira (29), a rapper Cardi B se pronunciou nas redes sociais sobre um boato que surgiu online que ela estaria passando por problemas financeiros.

“Vocês, suas vagabundas, queriam… que eu e Offset comprássemos aquela casa em 2019 por 5 milhões, agora ela vale 7”, escreveu, retuitando uma conta já excluída, alegando que ela estava “ enfrentando uma execução hipotecária ” e lutando para fazer os pagamentos de sua mansão na Geórgia. “ Verifique o mercado de Atlanta. E não, não vamos vender… e se algum dia eu vendesse, venderia minha parte para a Offset, já que ele adora Atlanta .”

“De qualquer forma, há muitas verificações da realidade circulando por aí. ”, afirmou.

No dia seguinte, ela compartilhou um vídeo mostrando seu quarto principal, gabando-se com uma voz alegre: “ Bom dia, da minha segunda casa!”

De acordo com a Billboard, a estrela do hip-hop veio em defesa de Kamala Harris inúmeras vezes na semana passada, combatendo a misoginia política no X em meio à candidatura da vice-presidente à Casa Branca em 2024.

“O que o marido ou os relacionamentos de Kamala Harris têm a ver com suas credenciais? ” ela tuitou em 23 de julho em resposta a conversas sexistas sobre o marido da candidata, Doug Emhoff. “Vocês contratam pessoas com base em quem elas são??”

Mais tarde, ela usou o Spaces para abordar a misoginia contra Harris, a quem ela apoiou fortemente para presidente nesta eleição, com mais detalhes. “ Sempre soube como as pessoas são quando se trata de mulher, mas e o desrespeito?” ela disse aos seguidores. “Escute, se você não gosta dela como política, é você. Mas se você desrespeitá-la porque ela é mulher? É muito nojento.”, finalizou.

Cardi B promete lançar um álbum em espanhol

Cardi B já está fazendo planos para seu terceiro álbum, antes mesmo do lançamento do seu aguardado segundo disco.

No último domingo (23), a cantora fez uma enquete sobre lançar um álbum em espanhol em seu Instagram stories. A grande maioria pareceu ser a favor de Cardi voltar às suas raízes. Ela quis saber a opinião dos fãs enquanto estava no carro cantando junto com sua música com Peso Pluma, Put Em in the Fridge.

Com quase 480.000 votos computados, os resultados foram positivos, 79% dos fãs querem ver um LP completo em espanhol da vencedora do Grammy.

Na manhã desta segunda-feira (24), ela prometeu aos seguidores que seu terceiro álbum seria em espanhol. “ OK, DEPOIS DO MEU ÁLBUM EM INGLÊS” , escreveu.