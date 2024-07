Mayra Dugaich Zezé di Camargo adota cachorro após show em Minas Gerais

Nesta segunda-feira (22), o cantor Zezé di Camargo compartilhou nas redes sociais imagens do cachorro que adotou após fazer um show na cidade de Resende Costa em Minas Gerais.

Ao resgatar o cãozinho e alimentá-lo no camarim, o cantor decidiu adotá-lo. Graciele Lacerda também mostrou o pet no Instagram e escolheu o nome de Paçoca para o bichinho.

“Estava passando fome. Você é meu agora, não vou te deixar na rua, não”, disse Zezé.

Segundo o cantor, o cachorro tem apenas quatro meses e ficará na fazenda É o Amor, em Goiás.

Ao chegar no local, após os shows do final de semana, Zezé mostrou o cachorro se divertindo na grama, interagindo com a família e outros bichos da propriedade.

Ainda no avião, o cantor revelou que gravará seis novas músicas. A primeira faixa lançada será Eu Duvido , no dia 3 de agosto.

“Saindo do Rio de Janeiro, fizemos um show lindo em Duque de Caxias. Agora estamos indo para o paraíso, a Fazenda É o Amor “, finalizou.

Zezé Di Camargo revela algo que o surpreendeu com o irmão Luciano

O cantor Zezé Di Camargo revelou que algo o surpreendeu – e muito – sobre seu irmão e eterno companheiro de palco, Luciano .

Durante uma entrevista ao jornalista André Piunti no YouTube , o sertanejo de 61 anos disse que estava planejando uma turnê especial de 30 anos da dupla quando foi surpreendido com a informação de que Luciano queria seguir uma carreira solo no gênero gospel.

“Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração os 30 anos da dupla, mas alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda” , disse Zezé Di Camargo .

Ainda na entrevista, Zezé explicou que algo chamou a atenção nessa história toda e resolver seguir os mesmos passos do irmão : “Liguei o pisca-alerta e pensei: “Também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã”, disse o cantor.

E continuou: “Vai que meu irmão vire um evangélico superfiel, que queira só cantar música evangélica. Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o ‘Rústico’, um caminho sem volta. Precisei me precaver”.

Ainda sobre sua relação com Luciano, Zezé Di Camargo disse que tudo está bem entre eles: “A minha relação de irmão com Luciano é intocável. Não tem ninguém que vai interferir nisso. Mas chega uma hora que você tem que olhar para novos horizontes”, concluiu.