Mayra Dugaich Stray Kids anuncia turnê mundial ‘dominATE’

Na última segunda-feira (8), o grupo Stray Kids anunciou sua próxima turnê mundial dominATE que contará com shows até 2025.

As primeiras datas anunciadas são em Seul na Coreia do Sul, em agosto. Após a estreia, o show segue pelo Leste Asiático, Sudeste Asiático e Austrália, até meados de janeiro de 2025. Os shows também passarão pela América do Norte, Europa e América Latina.

Atualmente o grupo se prepara para lançar o novo mini-álbum Ate no próximo dia 19 de julho. O single escolhido para ser divulgado será Chk Chk Boom .

De acordo com a JYP Entertainment o disco contará com oito faixas inéditas.

Com o anúncio de que a turnê passará pela América Latina, os fãs brasileiros aguardam a data da primeira apresentação do grupo no país.

Vale lembrar que em fevereiro, o grupo feminino Twice, da mesma empresa do Stray Kids, fez dois shows no Allianz Parque em São Paulo.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman encontram membros do Stray Kids

Nesta sexta-feira (5), os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman que estão na Coreia do Sul para promover o filme Deadpool & Wolverine , encontraram Felix e Bangchan do grupo Stray Kids .

“Negociei uma troca com sucesso. Wolverine será o mais novo e único membro do @Stray_Kids . E toda a banda se juntará ao MCU. Desejamos @RealHughJackman tudo de melhor em sua jornada no K-pop”, brincou Ryan nas redes sociais.

Vale lembrar que o ator já havia revelado ser fã do grupo de k-pop em entrevistas anteriores.

Durante a agenda de divulgação do filme, os atores atenderam a imprensa, ganharam o traje típico do país, o Hanbok , e encontraram os fãs no festival de música Waterbomb.

Vale recordar que a visita do elenco do filme ao Brasil foi confirmada pela Marvel.

O longa Deadpool & Wolverine estreia nos cinemas no próximo dia 26 de julho.

