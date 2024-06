Mayra Dugaich Viviane Araújo não participará de documentário sobre Belo

A atriz Viviane Araújo teria negado o convite de participar do documentário sobre o ex-namorado Belo , que está sendo produzido pelo Globoplay .

Rumores apontam que a negativa tenha se dado em respeito e a pedido do atual marido Guilherme Militão.

“Ela sabe, claro, que também é personagem dessa história, mas não quer se envolver com nada em se tratando de Belo” , afirmou uma fonte próxima a atriz ao jornal Extra.

Vale lembrar que Viviane e Belo se relacionaram por nove anos.

Vale destacar que Viviane está no elenco da próxima novela das 19h, da TV Globo, Volta por cima. Ela irá contracenar com Ailton Graça, com quem já trabalhou em Império , em 2014.