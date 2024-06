The Music Journal Brazil Whindersson Nunes anuncia novas sessões de ‘Efeito Borboleta’ em SP

Após 44 shows , em 28 dias ininterruptos em São Paulo , o humorista Whindersson Nunes retorno aos palcos da capital paulista no início de julho. Com o espetáculo Efeito Borboleta , o artista se apresenta nos dias 2, 3, 9, e 10 de julho , às 21h, no Circo Abracadabra , no bairro do Anhembi , zona norte da capital paulistana.

A cidade também recebe outras seis sessões em julho , em outros locais. Os ingressos para todas as apresentações estão disponíveis no site Ingresso Digital .

Efeito Borboleta teve uma apresentação especial em maio, em Fortaleza (CE), no qual Whindersson reuniu diversos convidados especiais e teve toda a renda revertida para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul .

Conhecido pela versatilidade para transitar entre os diferentes segmentos, como a música, o esporte, e mais recentemente a animação, em parceria com Rafaella Tuma, Whindersson Verso , o artista é especialista em cativar o público e arrancar gargalhadas.

Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no YouTube , Nunes é uma das figuras mais importantes da internet brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões.

Artista entrega doações no RS com auxílio de drones

No dia 8 de junho, Whindersson Nunes compartilhou com seus seguidores, que estava usando drones para ajudar famílias ilhadas em prédios no Rio Grande do Sul .

“De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começam a entregar kits proteína, água e aparatos para crianças e adultos nos prédios ilhados. As pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar, se você ver alguém levantando um drone gigantes, em meu nome, proteja essas pessoas” , escreveu no X .

Vale lembrar que Whindersson arrecadou R$ 3 milhões para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.