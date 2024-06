Marcelo de Assis A ‘briga’ entre Taylor Swift, Paul McCartney e Billie Eilish

Três grandes nomes da música mundial estão travando uma verdadeira ‘briga’ pela primeira posição de um dos maiores charts da indústria musical.

Taylor Swift , Paul McCartney e Billie Eilish vão lutar, nesta semana, pelo topo da parada britânica de álbuns . Swift está de olho em sua sétima semana não consecutiva para levar o número 1 no Official Charts Company com The Tortured Poets Department .

Porém, há dois nomes de peso para impedir isso: a cantora pop Billie Eilish , com Hit Me Hard and Soft , que está na segunda posição da parada de álbuns britânica com uma diferença de apenas 1.100 unidades equivalentes no chart.

Já o ex-beatle Paul McCartney também segue na disputa com o álbum One Hand Clapping , uma coletânea que reúne os sucessos de sua antiga banda, os Wings . A compilação, que conta com um material inédito gravado nos lendários estúdios Abbey Road em Londres, no ano de 1973, foi lançado juntamente com um documentário de mesmo nome e tem tudo para se tornar o 9º álbum dos Wings a integrar o TOP 10 do Reino Unido .

McCartney anuncia shows na América do Sul, mas Brasil não entra na lista

Na última segunda-feira (10), McCartney anunciou uma turnê pela América do Sul ainda em 2024. O cantor passará por cinco cidades na região. Contudo, o Brasil não foi incluído nesta série de shows.

“Paul trará sua aclamada turnê ‘Got Back’ para a América do Sul ainda este ano, com shows no Uruguai, Argentina, Chile e Peru” , afirmou o comunicado no Instagram .

A turnê começa em Montevidéu , no Uruguai , em 1º de outubro . Na Argentina, ele fará shows em Buenos Aires e Córdoba , além do Chile , que também receberá o lendário músico. Peru será a última das datas, em 27 de outubro .

Vale lembrar que ainda há uma expectativa de que ele anuncie em breve a passagem da turnê pelo Brasil .