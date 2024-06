Mayra Dugaich RBD: Anahí comenta investigação contra ex-empresário

Na última sexta-feira (14), a cantora Anahí falou com a imprensa mexicana e comentou que não teve mais contato com os outros integrantes do RBD , além de falar sobre a possível fraude na turnê do grupo.

“Não temos tido muito contato ultimamente. Não me convidaram para as conversas, não faço ideia. Se quiserem fazer [um reencontro sem mim] está perfeito, eu sempre vou apoiá-los e desejar a eles o melhor. RBD é RBD e é muito maior do que nós mesmos. Creio que, depois, com o coração mais tranquilo, tudo vai ficar bem. Passamos por muitas coisas nesses 20 anos e seguimos nos gostando ”, afirmou.

“Houve comentários muito inapropriados para mim e, obviamente, muito dolorosos. Não posso mentir, vocês me conhecem a vida inteira. Há comentários que ferem sua integridade, não são só uma fofoca e mancham seu nome. Vocês me viram crescer, me viram virar mãe. Imaginem como pode ser doloroso ver os comentários que me fizeram ”, desabafou.

“Faço parte de uma sociedade com os meus quatro companheiros de grupo, não estou nem a favor, nem contra ninguém. A história do Guillermo foi muito dolorosa para mim porque, quando se tem uma amizade de muitos anos, você confia muito. E, de um dia para o outro, tudo se rompeu. Espero que tudo seja posto em ordem ”, finalizou.

Anahí manda indireta a Christian Chávez sobre fraude no RBD

Na última segunda-feira (10), o cantor Christian Chávez falou com a imprensa mexicana ao chegar no país após uma temporada no Brasil.

“Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada, porque são fofocas. Olha, eu sei que é [um assunto] delicado. Mas por tudo isso, é melhor que as pessoas [adequadas] se encarreguem da parte legal, e nós fazemos o que sabemos fazer que é entreter o público ”, disse ele.

Vale lembrar que rumores apontavam que Anahí estaria envolvida na fraude nas contas da Soy Rebelde Tour . A cantora parabenizou o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas, publicamente em seu Instagram. A postagem não foi bem vista pelos fãs.

Ao saber da resposta do companheiro de grupo à imprensa, Anahí se manifestou no X.

“Não são apenas boatos. É ABSOLUTAMENTE FALSO. Resposta nada clara. De maneira muito triste, a memória vai se perdendo” , lamentou a cantora.

