Marcelo de Assis Parárraiá: conheça o ‘São João da Amazônia’ que deve atrair 200 mil pessoas por noite

Um dos movimentos culturais mais famosos do Brasil certamente é a Festa Junina . Símbolo tradicional de confraternização do povo, esse evento que atrai milhares de pessoas todos os anos também conta com sua valorosa versão amazônica, o Parárraiá , conhecido como o São João da Amazônia .

A festa, que acontecerá em Belém (PA) está programada para acontecer entre os dias 13 e 16 de junho e deve atrair uma multidão de pessoas: pelo menos 200 mil pessoas por noite .

Além de shows, o Parárraiá também contará com atrações culturais que incluirão artistas regionais e nacionais , além das clássicas quadrilhas e um enorme espaço gastronômico .

“O São João tem mobilizado o Nordeste por muitos anos, sendo uma data importante para o comércio da região, similar ao Natal e ao Dia das Mães. Temos certeza que o Parárraiá vai ser o primeiro de muitos, atraindo turistas da região da Amazônia e de todo o Brasil para Belém, capital da Amazônia” , observou o ministro Celso Sabino .

E continuou: “O nosso São João, o São João da Amazônia, o São João do Pará, faz parte dos esforços do governo federal para incentivar o turismo dentro do nosso país, por meio da valorização cultural, consolidação do entretenimento e geração de emprego e renda por meio do turismo”.

Grandes atrações musicais serão o ponto alto do Parárraiá

O Parárraiá terá em seu lineup grandes nomes da música nacional da atualidade como Wesley Safadão, Hugo & Guilherme, Matheus Fernandes, Nattan, Manu Bahtidão, Dennis DJ, Xand Avião, Joelma e João Gomes .

O sucesso do Pararraiá tem sido tão grande que Helder Barbalho , governador do Pará , revelou para o público presente na terceira noite do evento que na edição 202 5, a festa terá mais um final de semana em sua programação .

“Ano que vem serão dois finais de semana. Vamos trazer mais atrações, valorizar a cultura local, ter um espaço para as quadrilhas se apresentarem. Poder incrementar cada vez mais o maior festival junino da Amazônia. E nós vamos trabalhar para isso” , disse Barbalho .

O que são as Festas Juninas?

As festas juninas são celebrações tradicionais no Brasil que ocorrem durante o mês de junho. Elas homenageiam três santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro . As festividades incluem danças típicas como a quadrilha , comidas tradicionais como canjica, pamonha e bolo de milho , além de jogos, brincadeiras e fogueiras . As pessoas costumam se vestir com roupas caipiras e decorar os locais com bandeirinhas coloridas. É uma época de muita alegria e celebração da cultura popular brasileira.

A festa paraense foi lançada com o apoio do Governo Federal e visa inserir a região norte no calendário nacional das festas juninas, celebrando com atrações culturais, shows e elementos tradicionais das festividades juninas, além de valorizar os elementos regionais e a sustentabilidade, se tornando uma das datas mais importantes do turismo brasileiro e que vale a pena conhecer.