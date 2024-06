Mayra Dugaich Festival cancela show de Oruam após polêmicas

Na última quinta-feira(6), o Festival Wehoo cancelou a participação de Oruam no evento. O comunicado foi postado no Instagram.

“O Wehoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a apresentação do artista Oruam “, informou.

“Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos”, afirmou.

“Acordei, puto. Vou falar, pegou a visão. Está saindo nas páginas de fofoca que o festival de m*rda, não sei nem o nome dessa p**ra, cancelou a minha apresentação. Eu cantei no Lollapalooza, vou cantar no Rock in Rio”, disse Oruam nos stories do Instagram.

“Com todo respeito, eles estão alegando que eu defendi Neymar na privatização das praias. Primeiro que sou fã de Neymar, desde quando era novinho. Falar de Neymar perto de mim eu defendo mesmo. Defendi ele da mulher falando a respeito dos filhos dele”, revelou sobre a polêmica envolvendo Neymar.

“Eu nem sabia bagulho de praia, depois veio esse bagulho de praia. Eu não vou ser nunca a favor de privatização de praia, mas aí seu festival de m*rda”, relatou.

“Agora vocês vão ter que cancelar notificação porque vou botar meus fãs para xingar vocês todos. Meus fãs psicopatas podem xingar esses filhos da p**ta “, chamou os fãs para atacarem as páginas do festival nas redes sociais.

