O "Big Brother Brasil 2025" não chegou ao fim, mas as expectativas sobre a próxima edição do reality estão em alta, principalmente com as especulações em torno de uma edição "All Stars", que misturaria anônimos e ex-participantes de outras edições. Marcela McGowan falou do assunto durante participação no "Mesacast BBB"



A médica ginecologista, um dos destaques da vigésima edição do programa, à época apresentado por Tiago Leifert, surpreendeu os fãs ao afirmar que retornaria para a atração de convivência da Rede Globo, caso fosse convidada. O momento ocorreu após um questionamento de Lucas Paiva.





"Você iria [para o 'BBB All Stars']?", indagou o comunicador. "Eu iria. Eu sou muito sagitariana, se você me oferecer uma coisa que eu acho muito maneira, se eu não for, eu vou passar a vida inteira arrependida de não ter ido. Eu prefiro ir", respondeu a ex-participante do "BBB 20".

Após a resposta positiva de Marcela para um retorno ao reality, os internautas comentaram a situação. "Gostava muito dela. Hoje está ainda mais madura e seria ótima lá", opinou uma. "Foi uma das que eram fortes candidatas [ao prêmio] e se perderam no meio do caminho", destacou uma segunda. "Nem convidada ela seria", repreendeu ainda um terceiro.

Na edição de 2020, Marcela McGowan se destacou logo nas primeiras semanas, essencialmente pelos conflitos que travou após alguns participantes da competição agirem com machismo contra outras sisters, a exemplo de Mari Gonzalez. Contudo, depois que engatou um romance com Daniel no confinamento, ela perdeu popularidade e foi eliminada.