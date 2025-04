Reprodução Globo - 20.4.2025 Miguel Falabella no 'Altas Horas'

Miguel Falabella, de 68 anos, se tornou um dos apresentadores mais longevos do "Vídeo Show", atração extinta da Rede Globo e que ganhará uma edição especial na próxima quinta-feira (24). O também ator quase esteve de fora do programa. Isso porque "não queria fazer" os testes para apresentador.

Durante participação no "Altas Horas", apresentado por Serginho Groisman no último sábado (19), ele detalhou o caso. "Fui o mais longevo dos apresentadores. Curiosamente, eu não queria, dizia: 'Não sou apresentador, não sei'. O Boni falou que alguns atores haviam sido testados. Sentei lá e fiquei à vontade e ele falou: 'É isso que eu quero, uma pessoa que pareça que está sentada no sofá'.", contou.





Falabella ainda pontuou como foram as gravações do programa especial, que será exibido no dia 24, logo após o remake de "Vale Tudo". Na ocasião, ele se encontrou com outros apresentadores que estiveram à frente do "Vídeo Show", a exemplo de Cissa Guimarães.

"Foi lindo. Um reencontro muito bonito, emocionante. Foi o momento de lembrar de um ciclo muito prazeroso e entender que a vida é isso: saber fechar ciclos e reverenciar o que vivemos e foi tão importante para todos nós", comentou.

Depois, ele voltou a ressaltar a importância de Boni em tê-lo convidado para os testes. "Tem uma coisa curiosa que ele me falou na época do Vídeo Show: 'Você vai fazer e me agradecer um dia, porque vai deixar de ser personagem e será para sempre o Falabella'. E é verdade: as pessoas me tratam como se eu fosse um amigo da vida inteira e isso é muito bacana", finalizou.