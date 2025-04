Reprodução Instagram/ YouTube - 19.4.2025 Chay Suede e Laura Neiva são comparados com Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet),d e "Titanic"

Chay Suede e Laura Neiva surgiram em clima de romance na tarde deste sábado (19), quando posaram abraçados em um passeio de barco. A pose dos artistas foi comparada com a do casal Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio), personagens do célebre longa-metragem "Titanic" (1998).





"Rose e Jack versão brasileira", brincou Neiva ao postar a foto do casal. Chay respondeu ela com bom-humor: "Espero que nossa porta dê para dois", brincou ele, em referência à sequência em que Rose sobe em um pedaço de madeira após o navio naufragar e Jack morre afogado.





O momento divertiu os fãs dos artistas, que repercutiram a situação nos comentários da postagem, que já ultrapassou a marca de 22 mil curtidas. "Pelo amor de Deus, Rose, é só chegar um tiquinho para o lado que cabe os dois, está bom?", debochou uma internauta. "Família linda", acrescentou uma segunda. "Maravilhosos", disse ainda uma terceira.

Férias

Após protagonizar "Mania de Você" como o vilão Mavi Salama, Chay Suede tem curtido dias de descanso ao longo da família. A novela, escrita por João Emanuel Carneiro, deixou a grade da Globo como um dos folhetins do horário nobre de menor audiência do canal. O capítulo derradeiro foi exibido em março. A trama foi substituída pelo remake de "Vale Tudo".